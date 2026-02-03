Vigonza sequestrata fabbrica di sigarette di contrabbando

Le forze dell’ordine hanno sequestrato una fabbrica di sigarette di contrabbando a Vigonza, nel Padovano. Durante l’operazione, i finanzieri hanno trovato e denunciato tre cittadini moldavi per detenzione di tabacchi lavorati di contrabbando e contraffazione di marchi. Il blitz è stato condotto dal Comando provinciale di Palermo, con l’aiuto delle Fiamme gialle di Padova.

Ha portato alla denuncia per detenzione di tabacchi lavorati di contrabbando e di contraffazione marchi di tre cittadini moldavi, il blitz dei finanzieri del Comando provinciale di Palermo, con il supporto operativo delle Fiamme gialle di Padova in una fabbrica di sigarette di contrabbando a Vigonza, nel Padovano. Nell'area da oltre 5mila metri quadrati le Fiamme Gialle hanno trovato e sequestrato 5,5 tonnellate di sigarette, 16 tonnellate di tabacco, 14 bancali di precursori, tra cui materiali per il confezionamento dei pacchetti di sigarette con i loghi di rinomate case di produzione, nonché un autocarro utilizzato per il loro trasporto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Vigonza, sequestrata fabbrica di sigarette di contrabbando Approfondimenti su Vigonza Fabbrica Maxi blitz contro il contrabbando: scoperta fabbrica di sigarette a Ferentino Un maxi blitz internazionale, coordinato dalla Procura Europea, ha smantellato una vasta rete di contrabbando di sigarette. Scacco al contrabbando, nelle campagne scoperta la fabbrica clandestina di sigarette: 10 arresti Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Vigonza Fabbrica Argomenti discussi: Vigonza, la Finanza scopre una fabbrica clandestina di sigarette; Sequestrata fabbrica sigarette di contrabbando, 'giro' da 120 milioni l'anno; Roberto Sorgato, il professore padovano che suonerà con l'Orchestra del Festival di Sanremo: Un'emozione pazzesca; Scoperta fabbrica clandestina di sigarette a Vigonza. Il video del blitz della Guardia di Finanza. Sequestrata fabbrica di sigarette di contrabbandoLa Procura europea con sede a Palermo e il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Palermo sequestrano una fabbrica di sigarette nel padovano. Oltre 120 milioni di euro, il profitto annuo del ... rainews.it Fabbrica di sigarette di contrabbando scoperta a Vigonza e sequestrata dalla Finanza: giro da 120 milioni di euro l'anno, denunciati 3 moldaviPADOVA - Produceva ogni anno circa due milioni di 'bionde' di contrabbando. Lo stabilimento di Vigonza (Padova), dotato di tutte le attrezzature e i macchinari necessari per ... ilgazzettino.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.