Neve lungo la Riviera proseguono gli interventi di Geat su tutto il territorio dopo la nevicata dell’Epifania

Dopo la nevicata dell’Epifania, il 6 gennaio, Geat ha continuato gli interventi di gestione della neve lungo la Riviera. A partire dalle prime ore di mercoledì, sono stati effettuati interventi di spargimento del sale su strade principali e arterie strategiche, garantendo la sicurezza e la transitabilità delle vie di collegamento. L’attività prosegue con l’obiettivo di mantenere le strade aperte e in condizioni sicure per cittadini e utenti.

A seguito della nevicata di martedì, 6 gennaio giorno dell'Epifania, gli interventi di Geat sono proseguiti senza interruzione a partire dalle 6 di mercoledì mattina con operazioni di spargimento del sale su tutte le principali arterie stradali del territorio.

