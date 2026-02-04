Aziende di famiglia il conto salato dell’eredità | solo 1 su 3 supera la prima generazione

In Italia, le aziende di famiglia sono ovunque, fanno quasi il 90% delle imprese e danno lavoro a tre quarti dei lavoratori. Ma quando arriva il momento di passare l’eredità, solo una su tre riesce a sopravvivere alla prima generazione. Il resto si ferma o chiude, lasciando molte famiglie con i problemi di una transizione difficile.

Fassa Bortolo, svolta nell'azienda trevigiana: Trivillin sarà il primo capo esterno alla famiglia. Il patron: «Guardiamo al futuro»Un manager alla guida dell’azienda: in Fassa Bortolo arriva Alessandro Trivillin. Sarà il nuovo presidente e ceo del gruppo. Un ruolo precedente ricoperto da Bortolo Fassa. ilgazzettino.it

Rifiutano il «posto sicuro» e scelgono il Sannio: «Così si salva l'azienda di famiglia»«Potevo andarmene al Nord dove mi aspettava un buon impiego; non ci ho messo molto, tuttavia, a rinunciare al posto sicuro per restare qui; una decisione che ho maturato per una ragione in primo ... ilmattino.it

Con la tappa presso l’azienda agricola della famiglia Dogliotti prosegue la visita alle aziende del territorio della Val Bormida. Una realtà che si estende su 70 ettari, con circa 50 capi di bestiame e un agriturismo annesso, esempio concreto di multifunzionalità - facebook.com facebook