Milano-Cortina 2026 il Tas dà ragione a Russia e Bielorussia | la Fis autorizza 9 atleti a partecipare alle Olimpiadi
Il Tas ha deciso di permettere a nove atleti russi e bielorussi di partecipare alle qualificazioni olimpiche di Milano-Cortina 2026 come atleti neutrali, autorizzati dalla Fis. Questa decisione rappresenta una svolta importante nel contesto delle restrizioni sportive legate ai conflitti in corso, sollevando discussioni sulla partecipazione e neutralità degli atleti coinvolti.
Nove atleti provenienti da Russia e Bielorussia sono stati autorizzati dalla Fis a partecipare alle gare di qualificazione per le Olimpiadi invernali di febbraio a Milano-Cortina 2026 come atleti neutrali. Sono guidati dalla sciatrice freestyle bielorussa Hanna Huskova, che ha vinto l’oro negli Aerialks nel 2018 e l’argento nel 2022, e dalla russa Anastasia Tatalina, campionessa del mondo di Big Air 2021. Le sei atlete bielorusse sono cinque sciatrici freestyle aeree e la sciatrice alpina Maria Shkanova. Le due atlete russe, oltre a Tatalina, sono gli sciatori di fondo Savelii Korostelev e Dariya Nepryaeva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In vista dei Giochi di Milano Cortina, l’iconica pattinatrice si racconta a 360 gradi: «Sogno uno spettacolo in cui ringraziare chi mi ha supportato nel corso della carriera. Momenti difficili? Il tempo ricuce». E il 6 marzo sarà protagonista di una delle 26 Esperienz - facebook.com Vai su Facebook
Oh Frida è ritornata a Milano passando da lecco partendo da cortina ,sempre in tenuta padrona della fattoria. Lei conosce la geografia... Altri no #heleners #helevier #javi7 Vai su X
Olimpiadi Milano Cortina 2026, Tas annulla bando a sciatori russi e bielorussi - Il Tas ha annullato l'esclusione totale degli sciatori russi e bielorussi dalle competizioni internazionali, aprendo la strada alla loro presenza sotto bandiera neutra alle olimpiadi invernali 2026 di ... Scrive sport.sky.it
