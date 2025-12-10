Milano-Cortina 2026 il Tas dà ragione a Russia e Bielorussia | la Fis autorizza 9 atleti a partecipare alle Olimpiadi

Il Tas ha deciso di permettere a nove atleti russi e bielorussi di partecipare alle qualificazioni olimpiche di Milano-Cortina 2026 come atleti neutrali, autorizzati dalla Fis. Questa decisione rappresenta una svolta importante nel contesto delle restrizioni sportive legate ai conflitti in corso, sollevando discussioni sulla partecipazione e neutralità degli atleti coinvolti.

Nove atleti provenienti da Russia e Bielorussia sono stati autorizzati dalla Fis a partecipare alle gare di qualificazione per le Olimpiadi invernali di febbraio a Milano-Cortina 2026 come atleti neutrali. Sono guidati dalla sciatrice freestyle bielorussa Hanna Huskova, che ha vinto l’oro negli Aerialks nel 2018 e l’argento nel 2022, e dalla russa Anastasia Tatalina, campionessa del mondo di Big Air 2021. Le sei atlete bielorusse sono cinque sciatrici freestyle aeree e la sciatrice alpina Maria Shkanova. Le due atlete russe, oltre a Tatalina, sono gli sciatori di fondo Savelii Korostelev e Dariya Nepryaeva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

