Questa settimana il governo ha inviato al Quirinale il pacchetto di norme sulla sicurezza. Il testo, di circa ottanta pagine, ora passa sotto la lente del Colle. Le decisioni sul provvedimento potrebbero slittare, perché il Colle sta valutando attentamente tutte le proposte e le interlocuzioni fatte con l’esecutivo. La discussione si concentra sui tempi e sui contenuti, mentre ancora non si hanno certezze sulla data definitiva di approvazione.

Il testo delle norme sulla sicurezza, messo a punto dal governo (circa un’ottantina le pagine) è all’esame del Colle: un provvedimento voluminoso che sarà ora valutato nel solco delle interlocuzioni che si sono tenute tra il Quirinale e l’esecutivo. Il governo anche in queste ore ha limato i contenuti del dl e del disegno di legge che finiranno giovedì sul tavolo del Consiglio dei ministri, il lavoro portato avanti (oggi a palazzo Chigi c'è stata una nuova riunione tecnica sul dossier) è servito ad affinare le misure, alla luce dei possibili rilievi costituzionali e delle riflessioni fatte nell’ultimo vertice di ieri, alla presenza della premier Meloni, dei ministri Piantedosi, Nordio e Crosetto, dei vicepremier Salvini e Tajani, dei sottosegretari Fazzolari e Mantovano e dei vertici delle forze dell’Ordine. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il pacchetto "Sicurezza" slitta, le nuove norme al vaglio del Colle. Il testo in Consiglio dei Ministri giovedì

Approfondimenti su Sicurezza Norme

Il Consiglio dei ministri sulla sicurezza è stato spostato a giovedì pomeriggio.

Questa sera il Consiglio dei ministri si riunirà alle 17, con un giorno di ritardo rispetto alla tabella iniziale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Sicurezza Norme

Argomenti discussi: Decreto sicurezza, le misure al vaglio. Stretta sui coltelli ai minori, Daspo prima dei cortei e cauzione per chi organizza manifestazioni; MARE-MONTI: SLITTA A OTTOBRE PROCESSO A D’ALFONSO E ALTRI 10; Sicurezza, Cdm rinviato a giovedì: un giorno in più per il voto in Senato e il vaglio del Colle; CORONAVIRUS: A MONTESILVANO PAGAMENTO TASSE SLITTA AL 30 GIUGNO.

Il Consiglio dei ministri slitta a giovedì, atteso il pacchetto sicurezzaDovrebbe slittare a giovedì pomeriggio (intorno alle 17) il Consiglio dei ministri programmato per domani. Sul tavolo, come emerso anche dalla riunione di governo di ieri a Palazzo Chigi con Giorgia M ... avvenire.it

Pacchetto Sicurezza, l’ok slitta a giovedì: non ci sarà la cauzione per le piazze. La Lega protesta: Misura necessariaIl decreto e il disegno di legge firmati da Piantedosi saranno all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri di dopodomani. Ancora in bilico il fermo preventivo di 12 ore ... ilfattoquotidiano.it

Angelo Greco. . È stato presentato un nuovo pacchetto sicurezza con regole più stringenti su cortei, armi e aree urbane a rischio, nato con l’obiettivo di migliorare l’ordine pubblico e contrastare criminalità e violenze nelle città. Il testo introduce diverse novità, a - facebook.com facebook

Pacchetto sicurezza: cosa cambia col nuovo decreto Negoziati USA-Iran: la linea di Trump su nucleare e milizie con @RobyBongiorni. Infine, come le generazioni gestiscono il cibo nel Rapporto Waste Watcher 2026 con @andrea_segre. Ascolta: t x.com