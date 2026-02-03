Il pacchetto Sicurezza slitta le nuove norme al vaglio del Colle Il testo in Consiglio dei Ministri giovedì

Questa settimana il governo ha inviato al Quirinale il pacchetto di norme sulla sicurezza. Il testo, di circa ottanta pagine, ora passa sotto la lente del Colle. Le decisioni sul provvedimento potrebbero slittare, perché il Colle sta valutando attentamente tutte le proposte e le interlocuzioni fatte con l’esecutivo. La discussione si concentra sui tempi e sui contenuti, mentre ancora non si hanno certezze sulla data definitiva di approvazione.

Il testo delle norme sulla sicurezza, messo a punto dal governo (circa un’ottantina le pagine) è all’esame del Colle: un provvedimento voluminoso che sarà ora valutato nel solco delle interlocuzioni che si sono tenute tra il Quirinale e l’esecutivo. Il governo anche in queste ore ha limato i contenuti del dl e del disegno di legge che finiranno giovedì sul tavolo del Consiglio dei ministri, il lavoro portato avanti (oggi a palazzo Chigi c'è stata una nuova riunione tecnica sul dossier) è servito ad affinare le misure, alla luce dei possibili rilievi costituzionali e delle riflessioni fatte nell’ultimo vertice di ieri, alla presenza della premier Meloni, dei ministri Piantedosi, Nordio e Crosetto, dei vicepremier Salvini e Tajani, dei sottosegretari Fazzolari e Mantovano e dei vertici delle forze dell’Ordine. 🔗 Leggi su Feedpress.me

