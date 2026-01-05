Nomine Direttori generali Sanità | esclusi Consiglio e minoranze nulla è cambiato

Una nota firmata dai Consiglieri regionali Dem critica la recente delibera della Giunta riguardante le nomine dei Direttori generali della Sanità. Secondo gli esponenti, l’adozione delle nomine esclude il coinvolgimento del Consiglio e delle minoranze, mantenendo sostanzialmente invariato il quadro precedente. La posizione evidenzia un’attenzione alle modalità di scelta e alla trasparenza nelle procedure di nomina, sollevando dubbi sulla rappresentatività e sulla partecipazione democratica nel processo.

Con un nota sottoscritta dai Consiglieri regionali Dem Giovanni Manildo, Anna Maria Bigon, Antonio Marco Dalla Pozza, Alessandro Del Bianco, Paolo Galeano, Chiara Luisetto, Andrea Micalizzi, Jonatan Montaniarello, Gianpaolo Trevisi e Monica Sambo dura critica alla delibera approvata dalla Giunta. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

