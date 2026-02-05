Connessioni Radio spettacolo ideale per piccolissimi dai 0 ai 6 anni

Questa mattina, i bambini tra 0 e 6 anni hanno assistito a uno spettacolo tutto speciale. La compagnia I Musicullanti ha portato in scena “Connessioni Radio”, un concerto interattivo tra le frequenze di una radio dispettosa. Lo spettacolo ha coinvolto i piccoli spettatori, rendendo il momento divertente e coinvolgente, grazie anche alla musica dell’Ensemble Musicullanti.

