Connessioni Radio spettacolo ideale per piccolissimi dai 0 ai 6 anni

Da romatoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, i bambini tra 0 e 6 anni hanno assistito a uno spettacolo tutto speciale. La compagnia I Musicullanti ha portato in scena “Connessioni Radio”, un concerto interattivo tra le frequenze di una radio dispettosa. Lo spettacolo ha coinvolto i piccoli spettatori, rendendo il momento divertente e coinvolgente, grazie anche alla musica dell’Ensemble Musicullanti.

Compagnia I MusicullantiUno spettacolo musicale per bambini, un concerto interattivo tra le frequenze di una radio dispettosa con l’Ensemble Musicullanti 2.0 della Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia.Una Radio che prima non si trova, poi non si accende, anzi che si accende soltanto con la.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Radio Connessioni

RADIO DEEJAY, RADIO CAPITAL, RADIO m2o e ONEPODCAST lanciano il progetto FUORI MASSENA, la radio che si vive dal vivo

Al Teatro Camploy lo spettacolo “Quando la radio”

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.