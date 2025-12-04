Al Teatro Camploy lo spettacolo Quando la radio
Al Teatro Camploy di Verona, in via Cantarane 32, andrà in scena lo spettacolo “Quando la radio”, commedia musicale di R. Segala con la regia di B. Zuin. L’appuntamento è fissato per il 6 dicembre alle ore 21 e per il 7 dicembre alle 16.30. La Compagnia Gino Franzi OdV propone una serata che. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Altre letture consigliate
parole, soltanto parole… Piano Piano Tour, il mio primo tour nei teatri - 28 MARZO - Teatro Comunale - BAGNOLO IN PIANO (RE) - 30 MARZO - Teatro Manzoni - MILANO - 31 MARZO - Teatro Camploy - VERONA - 01 APRILE - Teatro Gavazzeni - SERI - facebook.com Vai su Facebook
Al Teatro Camploy lo spettacolo “Quando la radio” - Al Teatro Camploy di Verona, in via Cantarane 32, andrà in scena lo spettacolo “Quando la radio”, commedia musicale di R. veronasera.it scrive
“Radio Linetti”, Linus torna in teatro con ricordi e aneddotti della sua carriera - Dopo il grande successo della scorsa tournée che ha registrato il tutto esaurito in ogni tappa, dal 24 ottobre Linus torna ad abbracciare il suo pubblico dal ... Lo riporta repubblica.it
"Bianco", spettacolo di circo-danza al Teatro Camploy - Le prime date dello spettacolo sono in programma al Teatro Camploy di Verona l’8 e il 9 dicembre 2025 alle ore 21, al Teatro Smeraldo di Valeggio sul Mincio (VR) il 10 dicembre alle ore 21. Come scrive veronasera.it