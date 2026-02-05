Congresso Pediatri Domani a Taranto Lavenia il dottore del benessere digitale

Domani a Taranto il dottore del benessere digitale. Durante il Congresso dei Pediatri, si parlerà di come la dipendenza da social e videogiochi sta crescendo tra bambini e adolescenti. Il dottore Lavenia, esperto in benessere digitale, spiegherà i rischi e le soluzioni per affrontare questa emergenza moderna. La questione preoccupa genitori e insegnanti, che vedono aumentare i casi di figli e studenti sempre più assorbiti dagli schermi.

Tarantini Time Quotidiano “ La dipendenza da social o dai video giochi  di bambini e adolescenti rappresenta oggi una nuova epidemia. E’ una fuga in cui, a fronte di un piacere temporaneo,  spesso come società  non riconosciamo la difficoltà di molti minori di darsi valore, identità, appartenenza o un autoregolazione emotiva che poi si ripercuote sul loro benessere psico-fisico,  ma anche sulla capacità di interazione con la comunità e il mondo circostante.  E’ un tema che oggi interroga anche la moderna pediatria ”. Così il dottor  Raffaele Gurrado, pediatra e segretario provinciale della FIMP, la Federazione Italiana Medici Pediatri, che venerdì 6 e sabato 7 febbraio organizza proprio a Taranto, il Congresso Scientifico “ Paideia 2026 ”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

