Dalla salute all’Agri-wedding domani a Pompei il Congresso nazionale del Fiore

Tempo di lettura: < 1 minuto Dalla salute allagri wedding, dalla sostenibilità all’export, le nuove frontiere del florovivaismo italiano saranno al centro del Congresso del Fiore Italiano, organizzato da Coldiretti e Consulta Florovivaistica nazionale, che dal 27 al 29 novembre farà di Pompei e Castellammare di Stabia, in Campania, le “capitali” di un settore cardine del Made in Italy in termini economici, occupazionali e ambientali. Un percorso che unirà momenti istituzionali a veri e propri allestimenti artistici dedicati alle nuove tendenze del floral design, con il coinvolgimento dei massimi esperti del fenomeno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

