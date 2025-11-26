Dalla salute all’Agri-wedding domani a Pompei il Congresso nazionale del Fiore
Tempo di lettura: < 1 minuto Dalla salute all’agri wedding, dalla sostenibilità all’export, le nuove frontiere del florovivaismo italiano saranno al centro del Congresso del Fiore Italiano, organizzato da Coldiretti e Consulta Florovivaistica nazionale, che dal 27 al 29 novembre farà di Pompei e Castellammare di Stabia, in Campania, le “capitali” di un settore cardine del Made in Italy in termini economici, occupazionali e ambientali. Un percorso che unirà momenti istituzionali a veri e propri allestimenti artistici dedicati alle nuove tendenze del floral design, con il coinvolgimento dei massimi esperti del fenomeno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondisci con queste news
DALLA SALUTE ALL’AGRI-WEDDING, LE NUOVE FRONTIERE DEL FLOROVIVAISMO ITALIANO A Pompei il Congresso nazionale del Fiore, tra eventi e allestimenti artistici Dalla salute all’agri wedding, dalla sostenibilità all’export, le nuove frontiere del floro - facebook.com Vai su Facebook
#SHARInGMeD finanzia il panel " #Salute del #Suolo, #Agricoltura #Rigenerativa e #Glifosate" nel festival dell'ambientalismo razionale #ECO&BRAIN, in programma a #Schio (provincia di #Vicenza) il 06 Dicembre 2025 1/6 Vai su X
L'oroscopo di domani venerdì 4 luglio, pagelle su amore, lavoro, salute: Mercurio in Leone - L'oroscopo di domani venerdì 4 luglio evidenzia un equilibrio dinamico, generato da transiti planetari capaci di stimolare riflessioni interiori, slanci emotivi e scelte pratiche in diversi ambiti ... Come scrive it.blastingnews.com
L'oroscopo di domani mercoledì 9 luglio, pagelle amore, lavoro, salute: Toro al 1° posto - L'oroscopo di domani mercoledì 9 luglio si presenta fluido, a tratti instabile, come la superficie di un lago mosso dal vento. Riporta it.blastingnews.com