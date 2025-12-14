Conferenza stampa Vecchi post Inter U23 Giana Erminio | Espulsione che ha cambiato tutto

Durante la conferenza stampa, l’allenatore dell’Inter U23 Vecchi ha commentato la sconfitta contro la Giana Erminio, concentrandosi sull’episodio dell’espulsione che ha avuto un ruolo decisivo nel risultato finale. Un’analisi dettagliata dell’evento e delle sue ripercussioni sulla partita.

© Internews24.com - Conferenza stampa Vecchi post Inter U23 Giana Erminio: «Espulsione che ha cambiato tutto» Inter News 24 Conferenza stampa Vecchi, l'allenatore dell'Inter U23 analizza la sconfitta con la Giana Erminio soffermandosi sull'episodio dell'espulsione. Al termine della gara persa contro la Giana Erminio, Stefano Vecchi, allenatore dell'Inter U23, ha commentato il match in conferenza stampa, individuando nell'episodio del cartellino rosso il momento che ha condizionato in modo decisivo l'andamento della partita. Il tecnico nerazzurro ha ripercorso i 90 minuti con lucidità, spiegando anche alcune scelte e soffermandosi sui singoli. ANALISI DELLA PARTITA – «Fino all'espulsione mi sembrava una partita discreta, una gara giocata alla pari.

