Condannati i truffatori dei lingotti d'oro ma la sentenza fa discutere | Non è certo il risarcimento alle vittime

La sentenza di patteggiamento per i cinque imputati legati alla Global Group Consulting Spa ha fatto discutere. I truffatori dei lingotti d’oro sono stati condannati, ma le vittime si chiedono se il risarcimento arriverà davvero. La decisione ha diviso le persone coinvolte e sollevato dubbi sulla reale tutela delle persone truffate.

Arriva la sentenza di patteggiamento per i cinque imputati legati alla Global group consulting Spa, ovvero la società di consulenza al centro la truffa sui lingotti d'oro. I legali dei truffati: "Le vittime sicuramente non avranno il risarcimento che speravano di ottenere".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Global Group Consulting “Vaticano vuole comprare la tua casa in vendita”: la truffa del finto prete da 80mila euro in lingotti d’oro “Chiara Ferragni ospite a Verissimo, ma dà buca all’ultimo”: l’indiscrezione sul ritorno in tv dopo la sentenza Secondo le ultime notizie, Chiara Ferragni avrebbe dovuto partecipare come ospite a Verissimo, segnando il suo ritorno in televisione dopo la sentenza relativa al Pandoro Gate. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Global Group Consulting Argomenti discussi: I truffatori confessano. Condannati a 8 mesi. Soldi e ori tutti restituiti; La truffa dei farmaci prescritti anche ai morti, condannati medico e farmacista; Raggirò gli amici per 84 mila euro: condannato per truffa ma le vittime non verranno risarcite; Cassino, truffa con i fondi per migranti: arrivano le condanne della Corte dei Conti. Risarcimenti per 400mila euro. Condannati i truffatori dei lingotti d’oro ma la sentenza fa discutere: Non è certo il risarcimento alle vittimeArriva la sentenza di patteggiamento per i cinque imputati legati alla Global group consulting Spa, ovvero la società di consulenza al centro la truffa ... fanpage.it I truffatori confessano. Condannati a 8 mesi. Soldi e ori tutti restituitiI legali dei due campani avevano chiesto il rito abbreviato al giudice Picardi. Un altro successo dei carabinieri: recuperati i beni dell’83enne senese. msn.com Condannati due truffatori, un turco e un italiano, che hanno raggirato diverse anziane svizzere. Arrivarono a fregare 270mila franchi a una 90enne. facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.