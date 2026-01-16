Secondo le ultime notizie, Chiara Ferragni avrebbe dovuto partecipare come ospite a Verissimo, segnando il suo ritorno in televisione dopo la sentenza relativa al Pandoro Gate. Tuttavia, sembra che abbia dato forfait all’ultimo momento, lasciando in sospeso l’appuntamento. Restano da chiarire i motivi di questa eventuale modifica nel suo programma televisivo.

Secondo le ultime indiscrezioni, dopo essere stata prosciolta dalle accuse per il Pandoro Gate, Chiara Ferragni sarebbe dovuta andare a Verissimo come prima intervista televisiva. Tuttavia, all'ultimo "ha cambiato idea", dando buca al salotto di Canale 5 con Silvia Toffanin. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Chiara Ferragni dopo il proscioglimento: “Da Fedez mi sono sentita abbandonata, l’addio nel mio momento di bisogno”

Leggi anche: Chiara ferita nell’incidente a Torino, l’appello del papà: “Aiutateci a trovare l’uomo che l’ha soccorsa”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Chiara Ferragni ospite a Verissimo, ma dà buca all'ultimo: l'indiscrezione sul ritorno in tv dopo la sentenza; Andrea Sempio ospite a Verissimo: «Da Silvia Toffanin per raccontare la sua verità». I precedenti in tv e la linea strategica...; Garlasco, la verità di Andrea Sempio a Verissimo: «Mi aspetto un rinvio a giudizio. Sono un colpevole desiderato. Chi ha ucciso Chiara Poggi? Alberto Stasi; Claudia Gerini a Verissimo: Il mio compagno mi ha chiesto di prenderci una pausa.

“Chiara Ferragni ospite a Verissimo, ma dà buca all’ultimo”: l’indiscrezione sul ritorno in tv dopo la sentenza - Secondo le ultime indiscrezioni, dopo essere stata prosciolta dalle accuse per il Pandoro Gate, Chiara Ferragni sarebbe dovuta andare a Verissimo come ... fanpage.it