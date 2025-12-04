Vaticano vuole comprare la tua casa in vendita | la truffa del finto prete da 80mila euro in lingotti d'oro
Due fratelli sono rimasti vittime della truffa del finto prete. Convinti di fare un affare con il Vaticano, gli hanno consegnato 80mila euro in lingotti d'oro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#TG2000 - Il viaggio del Papa in Turchia e Libano. Alla vigilia della partenza, il Segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin sottolinea: il pontefice vuole farsi messaggero di concordia e di pace. La preghiera di Leone XIV per i cristiani del Medio Ori - facebook.com Vai su Facebook
“Vaticano vuole comprare la tua casa in vendita”: la truffa del finto prete da 80mila euro in lingotti d’oro - Convinti di fare un affare con il Vaticano, gli hanno consegnato 80mila euro in lingotti d’oro. Riporta fanpage.it