Agricoltura | dopo lo stop del 2025 sblocco delle concessioni demaniali in Capitanata

Dopo un anno di stop, le concessioni demaniali in Capitanata tornano ad essere concesse agli agricoltori. La Regione Puglia aveva rifiutato le richieste nel 2025, lasciando molti senza terreno. Ora, con l’apertura delle pratiche, alcuni agricoltori sperano di poter riprendere le attività e investire di nuovo nei propri terreni. La situazione si sblocca, ma resta ancora molta attesa tra chi lavora la terra nella provincia di Foggia.

Miano (Cia Capitanata): “Positivo incontro con l’assessore Paolicelli e il consigliere Tutolo”. A breve il rilascio delle autorizzazioni, in Giunta regionale la proposta di modifica della legge Per tutto il 2025, e a differenza di quanto avvenuto negli anni ancora precedenti, in moltissimi casi l’Ufficio agricoltura della Regione Puglia ha negato agli agricoltori della provincia di Foggia le concessioni di terreni demaniali. I siti interessati dal diniego sono stati via via infestati da erbacce o sono diventati luogo di abbandono di rifiuti, con un aumento del rischio idrogeologico in caso di piena.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

