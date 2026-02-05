Conad Pala Terni Volley Academy esonerato mister Leondino Giombini | il nuovo allenatore

La Conad Pala Terni Volley Academy ha deciso di cambiare allenatore. La società ha esonerato l’head coach Leondino Giombini, che da oggi non siede più sulla panchina della squadra. La decisione arriva dopo un periodo di valutazioni e segnala una svolta nel progetto tecnico del club. La società ha ringraziato Giombini per il lavoro svolto finora e gli ha augurato il meglio per il futuro. Ora si cerca un nuovo tecnico per guidare la squadra nella prossima stagione.

Le strade della Conad Pala Terni Volley Academy e dell’head coach Leondino Giombini si sono divise. La società rossoverde ha infatti sollevato il tecnico dal suo incarico, ringraziandolo per il prezioso lavoro svolto e augurandogli i migliori successi professionali e personali.La squadra è.🔗 Leggi su Ternitoday.it Approfondimenti su Conad Pala Terni Volley Academy Terni Volley Academy UFFICIALE: Mauro Mugnolo nuovo opposto dei rossoverdi. Saluta Cristian Iovieno Terni Volley Academy annuncia l’ingaggio di Mauro Mugnolo, opposto 31enne di Venafro, come nuovo rinforzo per la stagione. Terni Volley Academy-Green Volley Galatone 3-2, tie break rossoverde: Martinez e Darlaczi trascinano i Dragons Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Conad Pala Terni Volley Academy Argomenti discussi: Conad Pala Terni Volley delude contro Lecce che passa 3-0; Carniel: Questa squadra ha ancora ampi margini di crescita; Terni Volley, occasione mancata: l’Aurispa Lecce passa 3-0 al Pala Terni. Terni Volley, occasione mancata: l’Aurispa Lecce passa 3-0 al Pala TerniÈ stata una gara carica di rimpianti quella disputata dalla Terni Volley, superata in casa per tre set a zero dall’Aurispa Lecce al Conad Pala Terni Volley Academy. ternananews.it Volley Serie A3: appuntamento al PalaBigi oggi alle 16 per continuare la marcia da capolista. Conad pronta a tritare pure i sardi del SarrochImpegno interno domenicale per la Conad (42). A otto giorni dalla splendida impresa di Belluno, che ha portato i ... sport.quotidiano.net Conad Novara Vicolo Palazzo Civico. . Vieni da Conad, Perché Conviene! Dal 29 gennaio all’ 11 febbraio, sempre il meglio al miglior prezzo! https://brnw.ch/Volantino_3_City_Piemonte facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.