Terni Volley Academy UFFICIALE | Mauro Mugnolo nuovo opposto dei rossoverdi Saluta Cristian Iovieno

Terni Volley Academy annuncia l’ingaggio di Mauro Mugnolo, opposto 31enne di Venafro, come nuovo rinforzo per la stagione. La società saluta inoltre Cristian Iovieno, ringraziandolo per il contributo fornito. Con questa aggiunta, il team si prepara a affrontare la stagione con obiettivi chiari, puntando alla salvezza e al miglioramento costante.

