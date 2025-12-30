Terni Volley Academy UFFICIALE | Mauro Mugnolo nuovo opposto dei rossoverdi Saluta Cristian Iovieno
Terni Volley Academy annuncia l’ingaggio di Mauro Mugnolo, opposto 31enne di Venafro, come nuovo rinforzo per la stagione. La società saluta inoltre Cristian Iovieno, ringraziandolo per il contributo fornito. Con questa aggiunta, il team si prepara a affrontare la stagione con obiettivi chiari, puntando alla salvezza e al miglioramento costante.
Un nuovo rinforzo per puntare all’obiettivo della salvezza. La società del Terni Volley Academy: “Ha accolto nel suo roster Mauro Mugnolo, opposto 31enne di Venafro. Il nuovo atleta dei Dragons, che tra le altre ha vestito le maglie di Aversa, Marcianise, Piedimonte e Cerignola, si è già unito al. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
