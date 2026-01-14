Sì l’inchiesta su Garlasco fu fatta male Ma non c’entra nulla con la riforma della giustizia Ecco perché – Il video

L’inchiesta su Garlasco ha suscitato molte critiche riguardo alla sua gestione, ma è importante chiarire che non è collegata alla riforma della giustizia proposta. Quando Giorgia Meloni ha invitato a votare al referendum, lo ha fatto per evitare future situazioni analoghe, distinguendo i due temi. In questo video, analizzeremo le differenze tra il caso Garlasco e le modifiche legislative in discussione.

Quando Giorgia Meloni, dal palco di Atreju, invita a votare al referendum sulla riforma della giustizia «perché non ci debba essere un’altra vergogna come il caso Garlasco», chiama in causa uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi vent’anni. L’omicidio di Chiara Poggi viene infatti usato come esempio di una giustizia che non funziona. Ma il punto è proprio questo: che cosa c’entra davvero Garlasco con la riforma della giustizia? La risposta, al netto di slogan e strumentalizzazioni, è semplice: non c’entra nulla. Garlasco assurto a simbolo di una giustizia che non funziona. Il caso Garlasco (così come anche quello della “ famiglia nel bosco “, spesso e volentieri citati in coppia) non ha alcun legame diretto con i quesiti referendari e con la riforma proposta dal ministro Carlo Nordio, soprattutto per quanto riguarda la separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Di Pietro a Travaglio: "Ecco perché dico sì a questa riforma della giustizia" Leggi anche: Bersani contro Sallusti su La7: “La sinistra sta con gli ayatollah? Ma roba da matti”. Scintille sulla riforma della giustizia Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. “Garlasco: che succede ora? Corona e Paola Cappa: andò così” con Francesco Chiesa Soprani - PARTE 1 Dalle ultime novità sull'inchiesta di #CransMontana, alle ultime sul caso #Garlasco e sulla morte di Pierina Paganelli #Mattino5 x.com Mattino 5. . Dalle ultime novità sull'inchiesta di #CransMontana, alle ultime sul caso #Garlasco e sulla morte di Pierina Paganelli #Mattino5 facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.