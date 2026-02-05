‘Con Gigi facevamo ridere anche i giudici’ | addio a Edo Imperatrice si chiude l’epoca dei Fatebenefratelli
Se ne va Edo Imperatrice, uno dei volti più noti del duo comico Fatebenefratelli. Con Gigi facevano ridere anche i giudici, e il loro mestiere è diventato un classico della comicità italiana. Edoardo Imperatrice aveva 57 anni ed era conosciuto per la sua capacità di far sorridere con semplicità e spontaneità. La notizia della sua scomparsa ha colto di sorpresa fan e colleghi, che ricordano i molti momenti di allegria condivisi sul palco. Ora il mondo dello spettacolo si ferma un attimo per rendere omaggio a
Chi era Edo Imperatrice, anima dei Fatebenefratelli. Il mondo dello spettacolo saluta Edoardo Imperatrice, per tutti semplicemente Edo, anima creativa e perno del duo comico Fatebenefratelli, costruito negli anni insieme al fratello Gigi. La sua scomparsa, avvenuta nel febbraio 2026, chiude definitivamente un capitolo importante del varietà televisivo e teatrale napoletano. Con la morte di Edo, dopo quella di Gigi nel 2020, si spegne un sodalizio artistico che ha segnato un’epoca della comicità partenopea, tra palcoscenici, radio, cinema e televisione. Dal varietà alla comicità popolare: un duo amatissimo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
