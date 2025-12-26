Addio Lutto nella famiglia Agnelli si chiude per sempre un’epoca

Si è spenta oggi una figura che ha attraversato un secolo di storia italiana con discrezione e autorevolezza, legata a uno dei cognomi più influenti del Novecento ma capace di costruire un percorso personale lontano dai riflettori più accesi. La notizia della morte, arrivata nelle ultime ore, ha riportato l’attenzione su una vita lunga cento anni, segnata da impegni civili, culturali e da una passione profonda per i cavalli, coltivata con rigore e competenza. >> “Devo dirvi di Nathan”. Famiglia del bosco, la notizia del sindaco: cosa è successo il giorno di Natale Nata a Villar Perosa, nel Torinese, il 9 agosto 1925, aveva vissuto fin dall’infanzia all’interno di un contesto familiare di primo piano, condividendo quel patrimonio di relazioni e responsabilità che ha contraddistinto intere generazioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: “Addio, sarai per sempre con me”. Grave lutto in famiglia per il cantante italiano Leggi anche: Sport novarese in lutto, addio a Luigi Agnelli Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Lutto in casa Agnelli: morta Maria Sole, sorella dell'Avvocato - Aveva 100 anni: nata a Villar Perosa (Torino) il 9 agosto 1925, dalle prime nozze con Ranieri Campello della ... msn.com

Maria Sole Agnelli è morta, addio alla sorella dell'avvocato Gianni e di Susanna: aveva 100 anni - Maria Sole Agnelli, sorella dell'avvocato Gianni Agnelli e di Susanna Agnelli, è morta venerdì 26 dicembre 2025 all'età di 100 anni. leggo.it

Maria Sole Agnelli morta a 100 anni, addio alla sorella dell'Avvocato e di Susanna Agnelli - Addio a Maria Sole Agnelli: sorella dell’Avvocato, ex sindaca in Umbria e presidente della Fondazione Agnelli, simbolo di discrezione e impegno civile ... virgilio.it

Comune di Perugia in lutto, addio al maresciallo Cignola - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.