Fatebenefratelli è morto Edo Imperatrice | era l'altra metà del duo comico napoletano
È morto Edo Imperatrice, uno dei membri del duo comico napoletano Fatebenefratelli. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo. Edo Imperatrice aveva fatto ridere il pubblico con le sue battute e le sue performance, diventando un volto noto grazie alle sue apparizioni in vari spettacoli e scene cult. La sua morte segna la fine di un’epoca per il duo che aveva conquistato tanti con il suo umorismo semplice e diretto.
Da "Celebrità" di Nino D'Angelo alla scena cult del processo in "Così parlò Bellavista", addio al duo comico napoletano Fatebenefratelli.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Fatebenefratelli
È morto Luciano Manzalini, metà del duo comico Gemelli Ruggeri. Era ricoverato da tempo dopo un ictus
È deceduto Luciano Manzalini, noto come metà del duo comico Gemelli Ruggeri, all’età di 74 anni.
È morto Luciano Manzalini, la metà del duo comico dei Gemelli Ruggeri: la malattia e l’ictus un anno fa
È scomparso Luciano Manzalini, noto per essere stato parte del duo comico dei Gemelli Ruggeri.
Ultime notizie su Fatebenefratelli
Fatebenefratelli, è morto a Edo Imperatrice: era l’altra metà del duo comico napoletanoDa Celebrità di Nino D'Angelo alla scena cult del processo in Così parlò Bellavista, addio al duo comico napoletano Fatebenefratelli ... fanpage.it
Edoardo Chiossone: l’italiano che diede un volto al Giappone moderno Quando si parla di Giappone Meiji e di modernizzazione, si pensa quasi sempre a ferrovie, eserciti, scuole, industrie. Più raramente si riflette su un aspetto decisivo e delicatissimo: l’imma facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.