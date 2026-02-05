Fatebenefratelli è morto Edo Imperatrice | era l'altra metà del duo comico napoletano

È morto Edo Imperatrice, uno dei membri del duo comico napoletano Fatebenefratelli. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo. Edo Imperatrice aveva fatto ridere il pubblico con le sue battute e le sue performance, diventando un volto noto grazie alle sue apparizioni in vari spettacoli e scene cult. La sua morte segna la fine di un’epoca per il duo che aveva conquistato tanti con il suo umorismo semplice e diretto.

