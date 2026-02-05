Comunicato Stampa | KLAUS AGLIERI NOMINATO NUOVO COMMISSARIO CONFCOMMERCIO MESSINA

Klaus Algieri è il nuovo commissario di Confcommercio a Messina. L’associazione ha annunciato ufficialmente la nomina, affidando a lui il ruolo di rappresentante delle imprese locali. Algieri prende il posto di chi aveva ricoperto il ruolo fino a ora e si prepara a lavorare per rafforzare il settore commerciale della provincia. La sua nomina arriva in un momento in cui le imprese affrontano varie sfide e cercando nuove strategie di rilancio.

Confcommercio ha nominato il dott. Klaus Algieri Commissario di Confcommercio-Imprese per l'Italia della provincia di Messina. Imprenditore da tre generazioni, Algieri ha maturato nel tempo solide competenze sul ruolo e sulle funzioni delle associazioni di categoria, con particolare attenzione all'innovazione dei servizi agli associati, strumento fondamentale per affrontare le trasformazioni del mercato e rafforzare la competitività delle imprese. Nel nuovo incarico il Commissario avvierà e porterà a compimento il percorso di risanamento economico dell'Associazione, puntando con determinazione sullo sviluppo associativo e sulla crescita della struttura, al fine di garantire sempre maggiore assistenza, rappresentanza e tutela agli associati e al territorio.

