Algieri succede a Marchese come nuovo commissario di Confcommercio Messina

Klaus Algieri prende il posto di Marchese come nuovo commissario di Confcommercio Messina. L’imprenditore, che lavora nel settore da tre generazioni, ha già iniziato a muoversi per rilanciare le attività commerciali della città. La nomina è stata ufficializzata ieri, e subito si sono viste le prime reazioni tra gli esercenti.

**Klaus Algieri, imprenditore di tre generazioni, diventa nuovo commissario di Confcommercio Messina. La nomina, annunciata oggi alle ore 13:07, apre una nuova fase per l’associazione, con un impegno diretto verso il risanamento economico e lo sviluppo del settore terziario della città metropolitana.** Il presidente di Confcommercio Cosenza, Klaus Algieri, è stato nominato ufficialmente comissario per l’Italia della provincia di Messina. La decisione è stata annunciata con un comunicato ufficiale redatto da Confcommercio, il cui presidente, Giuseppe Marchese, si è ritirato dopo un mandato di due anni.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Algieri Messina Algieri nuovo commissario di Confcommercio Messina, nomina che potrebbe influenzare le politiche economiche regionali. Klaus Algieri è il nuovo commissario di Confcommercio a Messina. Polfer Emilia Romagna, cambio ai vertici: Gregorio Marchese è il nuovo dirigente Il 11 dicembre 2025, la Polizia Ferroviaria dell'Emilia-Romagna annuncia un cambio ai vertici: Gregorio Marchese assume il ruolo di nuovo dirigente del compartimento regionale, portando con sé esperienza e nuove strategie per garantire sicurezza e ordine sulle reti ferroviarie della regione. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. #Matera, Confcommercio e negozianti incontrano il Sindaco: impegno per accelerare i lavori di questa Piazza facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.