Algieri succede a Marchese come nuovo commissario di Confcommercio Messina

Klaus Algieri prende il posto di Marchese come nuovo commissario di Confcommercio Messina. L’imprenditore, che lavora nel settore da tre generazioni, ha già iniziato a muoversi per rilanciare le attività commerciali della città. La nomina è stata ufficializzata ieri, e subito si sono viste le prime reazioni tra gli esercenti.

**Klaus Algieri, imprenditore di tre generazioni, diventa nuovo commissario di Confcommercio Messina. La nomina, annunciata oggi alle ore 13:07, apre una nuova fase per l’associazione, con un impegno diretto verso il risanamento economico e lo sviluppo del settore terziario della città metropolitana.** Il presidente di Confcommercio Cosenza, Klaus Algieri, è stato nominato ufficialmente comissario per l’Italia della provincia di Messina. La decisione è stata annunciata con un comunicato ufficiale redatto da Confcommercio, il cui presidente, Giuseppe Marchese, si è ritirato dopo un mandato di due anni.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

