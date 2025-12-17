Nuova legge sugli affitti brevi in Emilia-Romagna cosa cambia I Comuni decideranno le regole

La Regione Emilia-Romagna approva una nuova legge che ridefinisce le regole sugli affitti brevi, confermando un cambiamento importante per il settore. Con il coinvolgimento diretto dei Comuni, si apre un nuovo capitolo sulle modalità di gestione e regolamentazione di questa forma di locazione. Bologna, 17 dicembre 2025 – Un passo avanti verso un equilibrio tra esigenze turistiche e tutela dei cittadini.

Bologna, 17 dicembre 2025 – Via libera alla nuova norma della Regione che disciplina gli affitti brevi in Emilia-Romagna. È stata approvata in giornata, dopo quasi 48 ore di dibattiti e duelli in Assemblea legislativa. Alla fine, l'esito è quello previsto e da domani il progetto di legge entrerà in vigore: trenta favorevoli, 14 contrari, nessun astenuto, cinque assenti, un non votante. Un testo comunque che è destinato a creare dibattito. Tra chi ritiene "necessario regolamentare gli affitti brevi" a chi invece pensa che sia "un attacco alla proprietà privata " o chi dice che "usare uno strumento urbanistico per regolamentare il turismo sia sbagliato".

I nuovi affitti brevi e quelli già esistenti: cosa sapere - La legge regionale, inoltre, consentirà ai Comuni di decidere la percentuale massima di unità immobiliari destinate a locazione breve e limitare o precludere frazionamenti e interventi edilizi mirati ... ilrestodelcarlino.it

Affitti brevi, l’Emilia-Romagna ha una nuova legge. Ecco cosa prevede - Con il voto favorevole di Pd, Avs, Civici e Movimento 5 Stelle e quello contrario di FdI, Forza Italia, Rete civica e Lega, ... piacenzasera.it

Nuova legge regionale sugli affitti brevi è scontro fra maggioranza e opposizione

