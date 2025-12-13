Guardia medica nel litorale FdI lancia l’allarme | Asl dia risposte chiare

Il litorale pisano è senza guardia medica da mesi, lasciando circa 6.500 residenti senza un servizio essenziale. FdI lancia l’allarme e chiede all’Asl Toscana Nord Ovest risposte chiare sulla riattivazione, mentre le proposte del Comune sono state ignorate. La situazione rischia di protrarsi ancora a lungo senza soluzione concreta.

Il litorale pisano è senza guardia medica da mesi e chissà per quanto ancora i 6500 residenti dovranno farne a meno visto che dall’ Asl Toscana nord ovest non arrivano risposte certe sul ripristino del servizio e che l’azienda sanitaria ha lasciato cadere nel vuoto anche la proposta del Comune di utilizzare per il servizio alcuni locali dell’ex ufficio anagrafe di Marina di Pisa in via Guidi. La denuncia arriva direttamente dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia rendendo pubblico un carteggio tra il sindaco Michele Conti e la direttrice generale dell’Asl Maria Letizia Casani. Il 20 novembre scorso il primo cittadino ha espresso a Casani "profonda preoccupazione per la momentanea soppressione del servizio di Guardia medica" e offrendo inoltre all’azienda sanitaria "i locali dell’anagrafe in via Camillo Guidi 5". Lanazione.it

