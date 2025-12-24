Guardia medica sempre attiva durante le feste | le raccomandazioni dell' Asl
L'Azienda USL Toscana nord ovest ricorda che durante le festività natalizie e di fine anno continuerà ad essere sempre attivo il servizio di continuità assistenziale per le cure non urgenti. Il numero unico di telefono per contattare quella che una volta si chiamava guardia medica adesso è unico. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: Funghi spontanei: le raccomandazioni della Asl per prevenire le intossicazioni
Leggi anche: Guardia medica chiusa da mesi, Lala incontra l’Asp: “Entro gennaio attiva la casa di comunità”
Guardia medica sempre attiva durante le feste: le raccomandazioni dell'Asl; Guardia medica turistica per l’Alta Valsesia ad Alagna e Scopello: date e orari di attività; Asl Ogliastra. Guardie mediche, le aperture del weekend dal 19 al 21 dicembre; Teleconsulto pediatrico, via al servizio: ecco come funziona.
Cure non urgenti: durante le feste resta attiva la guardia medica - Il servizio garantisce una risposta sicura 24 ore su 24 in ogni giorno dell'anno ... msn.com
Cure non urgenti: anche durante le feste chiamare il 116117 per contattare la continuità assistenziale (guardia medica) - Cure non urgenti: anche durante le feste chiamare il 116117 per contattare la continuità assistenziale (guardia medica) ... livornopress.it
"Guardia medica attiva, il sindaco diffonde informazioni false" - "Sui servizi sanitari Ciarapica, presidente peraltro della Conferenza dei sindaci sulla sanità, diffonde informazioni false e superficiali ai cittadini". ilrestodelcarlino.it
Cure non urgenti: anche durante le feste chiamare il 116117 per contattare la #continuitàassistenziale #guardiamedica #nonurgenze L'Azienda USL Toscana nord ovest ricorda che durante le festività natalizie e di fine anno continuerà ad essere sempre attivo - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.