Comune di Villorba assegna quasi 100mila euro a progetti formativi dell’istituto comprensivo

A Villorba il Comune ha deciso di investire quasi 100mila euro in progetti dedicati all’istituto comprensivo. La cifra sarà suddivisa tra diverse iniziative volte a migliorare l’offerta formativa e coinvolgere gli studenti. La decisione è stata presa durante l’ultima seduta del consiglio comunale, dopo un confronto con dirigenti scolastici e genitori. Ora si attendono i dettagli sui progetti che beneficeranno di questi fondi.

**Villorba, il comune assegna quasi 100mila euro per progetti formativi dell’istituto comprensivo** A Villorba, il comune ha assegnato quasi 100mila euro a vantaggio di diversi progetti formativi promossi dall’istituto comprensivo. Un contributo significativo, che punta a valorizzare l’attività educativa, sociale e culturale delle scuole locali. Le somme saranno utilizzate per finanziare attività di tipo sportivo, artistico, letterario, scientifico, e soprattutto per favorire l’educazione alla legalità, il contrasto al bullismo e il recupero di un rapporto con la natura. I primi 78.500 euro saranno destinati a diversi piani d’azione pensati per favorire la crescita personale e la costruzione di un senso civico nei giovani. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Comune di Villorba assegna quasi 100mila euro a progetti formativi dell’istituto comprensivo Approfondimenti su Villorba Investimenti Comune di Villorba assegna 100mila euro all’istituto comprensivo per progetti formatici Il Comune di Villorba mette in cassa quasi 100 mila euro per l’Istituto Comprensivo. Oltre 60 alunni dell'istituto Acerbo in viaggio in Europa grazie ai progetti formativi all'estero Oltre 60 studenti dell'istituto Acerbo di Pescara stanno partecipando a programmi di scambio e formazione in Europa. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Villorba Investimenti Argomenti discussi: Comune di Villorba assegna 100mila euro all’istituto comprensivo per progetti formatici. Villorba, dal Comune quasi 100mila euro per progetti formatici dell'istituto comprensivoIl contributo a sostegno di progetti sportivi, artistici, ma anche di educazione alla legalità e contrasto a bullismo e cyber bullismo ... trevisotoday.it A Villorba la nuova sede distaccata dell’Ufficio di servizio sociale per i minori del VenetoVILLORBA (TREVISO) – Il Comune di Villorba ospiterà a partire da febbraio una sede distaccata dell’Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni di Venezia. Una struttura territoriale del Ministero della ... ilgazzettino.it Il Comune di Villorba esprime profonda vicinanza alle Forze dell’Ordine coinvolte nei gravi fatti avvenuti a Torino e condanna con fermezza ogni forma di violenza. In particolare, si rivolge un pensiero di solidarietà ad Alessandro e Lorenzo, agenti del Repar facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.