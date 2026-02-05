Comune di Villorba assegna 100mila euro all’istituto comprensivo per progetti formatici
Il Comune di Villorba mette in cassa quasi 100 mila euro per l’Istituto Comprensivo. Il sindaco Francesco Soligo ha deciso di finanziare progetti formativi e culturali, puntando a rafforzare le attività scolastiche del territorio. La somma sarà usata per sostenere iniziative che coinvolgeranno studenti e insegnanti, con l’obiettivo di migliorare l’offerta educativa locale.
Il sindaco di Villorba, Francesco Soligo, ha annunciato l’assegnazione di quasi 100 mila euro dal Comune all’Istituto Comprensivo per finanziare attività formative e culturali. Il contributo, che arriva in un momento in cui l’educazione e il ruolo della scuola nel sociale sono sempre più messi in evidenza, è destinato a sostenere diversi progetti pensati per favorire la crescita personale, l’impegno civico e il rapporto con il territorio. Le attività, che saranno realizzate nel plesso scolastico di Catena, partecipano alla costruzione di un ambiente educativo e sociale più equo, sostenuto da un comune che considera il valore della cultura, della legalità e della partecipazione giovanile. 🔗 Leggi su Ameve.eu
