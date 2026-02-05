Il Comune di Villorba mette in cassa quasi 100 mila euro per l’Istituto Comprensivo. Il sindaco Francesco Soligo ha deciso di finanziare progetti formativi e culturali, puntando a rafforzare le attività scolastiche del territorio. La somma sarà usata per sostenere iniziative che coinvolgeranno studenti e insegnanti, con l’obiettivo di migliorare l’offerta educativa locale.

Il sindaco di Villorba, Francesco Soligo, ha annunciato l’assegnazione di quasi 100 mila euro dal Comune all’Istituto Comprensivo per finanziare attività formative e culturali. Il contributo, che arriva in un momento in cui l’educazione e il ruolo della scuola nel sociale sono sempre più messi in evidenza, è destinato a sostenere diversi progetti pensati per favorire la crescita personale, l’impegno civico e il rapporto con il territorio. Le attività, che saranno realizzate nel plesso scolastico di Catena, partecipano alla costruzione di un ambiente educativo e sociale più equo, sostenuto da un comune che considera il valore della cultura, della legalità e della partecipazione giovanile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Comune di Villorba assegna 100mila euro all’istituto comprensivo per progetti formatici

A Villorba la nuova sede distaccata dell’Ufficio di servizio sociale per i minori del VenetoVILLORBA (TREVISO) – Il Comune di Villorba ospiterà a partire da febbraio una sede distaccata dell’Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni di Venezia. Una struttura territoriale del Ministero della ... ilgazzettino.it

Record di sportivi, gli impianti non bastano: il Comune affitta la palestra dell'istituto PlanckVILLORBA - Il comune di Villorba è record per il numero di sportivi transitanti tra i vari impianti: attorno alle strutture gravita qualcosa come 150mila atleti all’anno. Compresi 2.500 under18. E ... ilgazzettino.it

