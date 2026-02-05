Competitività europea la mossa di Meloni | patto Italia-Germania

Il governo italiano ha annunciato un nuovo accordo con la Germania per rafforzare la collaborazione tra i due Paesi. Meloni e il cancelliere tedesco Friedrich Merz hanno sottolineato come questa alleanza possa aiutare a rendere più competitiva l’Europa. L’intesa prevede iniziative condivise in vari settori, con l’obiettivo di rafforzare i legami tra Roma e Berlino e rispondere alle sfide economiche. La firma dell’accordo si avvicina, e le due nazioni si dichiarano più vicine che mai.

Un nuovo puntello si appresta a rinsaldare l'asse Italia-Germania, due nazioni «mai così vicine», copyright del cancelliere tedesco Friedrich Merz. Al vertice informale europeo in programma il 12 febbraio ad Alden Biesen non ci sarà solo il "paper" scritto a quattro mani da Roma e Berlino per rilanciare la competitività europea, ma anche l'avvio di un'altra iniziativa che vedrà di nuovo insieme la premier italiana e il cancelliere tedesco, «la nuova coppia del potere Ue», o almeno è così che li descrive Politico. Nella cittadina nella campagna belga alle porte di Liegi, spiegano fonti qualificate al Messaggero, è infatti in programma la prima riunione di un tavolo tecnico che, da qui in avanti, si porrà l'obiettivo di raccogliere idee e spunti per mettere le ali alla crescita europea, tirandola fuori dalle secche in cui si è cacciata, complici i troppi lacci e laccioli che nel tempo l'Ue si auto imposta.

