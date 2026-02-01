L’agronomo Daniele Zanzi si schiera contro l’abbattimento dei ciliegi di via XX Settembre a Como. Non li considera un pericolo e chiede alla Soprintendenza di imporre dei vincoli per salvarli. La sua perizia ha contribuito a bloccare temporaneamente il progetto di riqualificazione, dando speranza ai cittadini che vogliono mantenere gli alberi. La vicenda resta aperta, in attesa di decisioni ufficiali.

Como, 1 febbraio 2026 – Se i ciliegi di via XX Settembre non sono stati ancora abbattuti, il merito è anche e soprattutto della perizia firmata dall’agronomo varesino Daniele Zanzi, esperto di fama internazionale, che appoggia la battaglia dei cittadini contro il progetto di “riqualificazione“ voluto dal sindaco Alessandro Rapinese. Cosa non va nel progetto? “Non ha nessuna logica. Abbiamo una bellissima via, con ciliegi giapponesi che quando sono fioriti sono uno spettacolo, li si vuole eliminare perché dicono che sono in pessime condizioni, ma la perizia del loro tecnico scambia per difetti la normalità”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ciliegi di via XX Settembre, l’agronomo anti-abbattimento: “Non sono un pericolo, la Soprintendenza li vincoli”

