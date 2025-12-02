Esposito classe e leader di una difesa solida Sesto clean sheet | A Pineto grande prova

Per introdurre al meglio le ultime due gare del girone di andata contro il Pontedera (domenica, alle 17.30, al Benelli) e contro la Vis Pesaro (lunedì 15, in trasferta, alle 20.30), il Ravenna cercherà di ripartire dalla grande prestazione di sabato sera a Pineto e dal conseguente 3-0, che ha cancellato i due precedenti pareggi contro Livorno e Gubbio. Portavoce del ritmo ritrovato e del 1° posto in classifica in condominio con l’Arezzo (che però ha una gara in meno), è Adriano Esposito. Il ventiseienne centrale difensivo partenopeo ha riconosciuto i meriti della propria squadra: "Sì, è stata una è una grande prestazione da parte di tutti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

