Como ciliegi di via XX Settembre | la soprintendenza rettifica il parere e riconosce il valore storico del filare

La soprintendenza ha rivisto il suo parere e ora riconosce il valore storico dei ciliegi di via XX Settembre. La decisione arriva dopo settimane di polemiche e mobilitazioni dei cittadini e delle associazioni locali. Sergio Gaddi, insieme a Giorgia Merlini e Teresa Minniti, annunciano che la soprintendenza ha finalmente riconosciuto l’importanza di questi alberi ornamentali, che rischiavano di essere abbattuti. La vicenda si conclude con un passo indietro da parte delle autorità, che ora si impegnano a tutelare il filare e il suo valore

La vicenda dei ciliegi ornamentali di via XX Settembre registra una svolta rilevante. Sergio Gaddi, consigliere regionale, Giorgia Merlini e Teresa Minniti, a nome del Comitato "Cittadini per i ciliegi di via XX Settembre", rendono noto che "la soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

