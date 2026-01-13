Ciliegi di via XX Settembre alla vigilia del taglio cresce l’attesa per il responso della Soprintendenza
Alla vigilia del previsto abbattimento dei ciliegi di via XX Settembre a Como, l’attesa rimane elevata. Mentre si avvicina la data stabilita dal Comune, il futuro di questi alberi dipende ancora dal responso della Soprintendenza. La vicenda si svolge in un contesto di attenta valutazione ambientale e di tutela del patrimonio arboreo cittadino.
Alla vigilia del giorno fissato dal Comune di Como per l’abbattimento dei ciliegi di via XX Settembre, la partita resta ancora aperta. Ieri sera, lunedì 12 gennaio, il comitato nato per opporsi al taglio degli alberi si è ritrovato nuovamente lungo il viale, trasformato da settimane in un simbolo. 🔗 Leggi su Quicomo.it
