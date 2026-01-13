Scuola commissariata | L’Umbria non taglia Proseguiamo la lotta

Il Consiglio dei Ministri ha deciso di commissariare quattro Regioni che non hanno ancora approvato i piani di dimensionamento scolastico per il prossimo anno. La situazione riguarda anche l’Umbria, che ha scelto di proseguire nella propria linea senza tagli. Questa decisione apre un confronto sulla gestione del sistema scolastico e sulle strategie future per garantire continuità e qualità dell’istruzione sul territorio.

C'era da aspettarselo: il Consiglio dei Ministri ha deliberato il commissariamento delle 4 Regioni che non hanno ancora approvato i rispettivi piani di dimensionamento per il prossimo anno scolastico. E tra queste c'è anche l' Umbria. Il dimensionamento rientra tra le riforme previste dal Pnrr, definite dal precedente Governo, con l'obiettivo di adeguare la rete scolastica alla popolazione studentesca su base regionale. La misura riguarda esclusivamente la riorganizzazione amministrativa e non comporta la chiusura di plessi scolastici. Sulla riforma la Corte costituzionale si è pronunciata in tre occasioni, confermando la legittimità dell'operato del Governo e richiamando la necessità di una cooperazione tra tutte le istituzioni coinvolte.

Regione commissariata sulla scuola, Todde: «Scelta sbagliata, no a tagli burocratici» x.com

Dimensionamento, pesante decisione del governo: Sardegna commissariata. La presidente: «L’istruzione prima di tutto, abbiamo adottato criteri che si adattano alla nostra realtà» - facebook.com facebook

