Scuola Umbria commissariata Anci | Noi stiamo con la Regione L’opposizione | Scadenze mancate

La scuola in Umbria è stata commissariata, suscitando reazioni tra politica e istituzioni. L’Anci regionale ha espresso il proprio sostegno alla Regione, dichiarando di condividere le iniziative volte a salvaguardare il sistema scolastico locale. Tuttavia, l’opposizione evidenzia le numerose scadenze mancate, sottolineando le criticità di una situazione che richiede interventi concreti e tempestivi.

L' Anci dell'Umbria sosterrà "tutte le azioni che la Regione metterà in campo per cercare di preservare il nostro sistema scolastico". Lo ha annunciato dopo la decisione del Governo di procedere al commissariamento sulla questione del dimensionamento. "In un momento così delicato per il futuro della scuola in Umbria, desideriamo ribadire con forza quanto la scuola sia un bene primario per la nostra comunità" affermano Federico Gori e Andrea Sacco, presidente e coordinatrice della consulta istruzione di Anci Umbria. La Regione - spiega l'associazione - aveva già fatto sette accorpamenti sui 9 previsti, ma ha deciso di fermarsi per difendere i presidi scolastici nei territori più fragili.

Anci Umbria: "Serve una visione territoriale per le politiche scolastiche" - "In un momento così delicato per il futuro della scuola in Umbria, desideriamo ribadire con forza quanto la scuola sia un bene primario per la nostra comunità, non solo come luogo di apprendimento, ma ... orvietonews.it

Scuola, offensiva del governo contro le regioni di sinistra: arriva il commissariamento - Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Sardegna non avrebbero accorpato gli istituti. repubblica.it

Scuola, governo commissaria l'Umbria - Stefania Proietti - facebook.com facebook

Scuola, piani di dimensionamento: commissariate Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna ilsole24ore.com/art/scuola-pia… x.com

