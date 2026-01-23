Chi è Clara Rossi la sorella minore di Valentino | in uscita il suo nuovo singolo

Clara Rossi, sorella minore di Valentino, si sta facendo conoscere nel panorama musicale con il suo nuovo singolo, “Ore ore…”. Tra influenze jazz e riflessioni personali, si distingue per uno stile autentico e intimo. In attesa dell’uscita, questa presentazione offre un’occasione per conoscere meglio chi è Clara e il percorso che la sta portando nel mondo della musica.

Tra note jazz e aule di tribunale, la sorella minore di Valentino si racconta con il nuovo singolo “Ore ore. In una famiglia dove il cognome è sinonimo di motori e velocità estrema, Clara Rossi ha scelto la melodia del pianoforte. La ventinovenne pesarese, figlia di Graziano Rossi e Lorena Quieti, si muove da sempre con una grazia che sembra quasi un paradosso rispetto all’adrenalina dei circuiti mondiali. Mentre il fratello Valentino scriveva la storia della MotoGP, lei studiava lingue e approfondiva il canto alla scuola Pianeta Musica di Pesaro. Oggi quella riservatezza viene messa a dura prova da una complessa vicenda giudiziaria che sta scuotendo le fondamenta della dinastia Rossi, portando sotto la luce dei riflettori tensioni familiari rimaste a lungo sopite. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Clara Rossi, sorella di Valentino, ha seguito un percorso diverso rispetto alla tradizione familiare legata ai motori.

