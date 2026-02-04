Varato il comitato del Sì alla riforma della giustizia Macrì | L' indipendenza non è mai troppa

Questa mattina a Trieste si è tenuta la presentazione ufficiale del comitato favorevole alla riforma della giustizia. La sala era piena di persone in piedi, che hanno ascoltato le prime parole di Macrì, che ha sottolineato come l’indipendenza dei giudici non sia mai troppa. Un incontro semplice, senza grandi eventi, ma con un messaggio chiaro: si punta a cambiare le cose nel sistema giudiziario.

Sala della Fraternita al terzo piano con soli posti in piedi per la presentazione del comitato del Sì al referendum per la riforma della giustizia. A parlare davanti alla platea il professor Giuseppe Pasquale Macrì con il ruolo di coordinatore.35 i primi firmatari per la fondazione del comitato.

