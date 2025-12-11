Giustizia | a Milano il Comitato per il Sì ' riforma rafforza indipendenza magistratura'

A Milano è stato costituito il Comitato per il Sì alla riforma costituzionale, con l’obiettivo di sostenere le modifiche proposte. Il comitato ritiene che la riforma possa rafforzare l’indipendenza della magistratura e migliorare l’efficienza del sistema giudiziario, coinvolgendo cittadini e istituzioni in un dibattito cruciale per il futuro del paese.

Milano, 11 dic. (Adnkronos) - È stato costituito, a Milano, il 'Comitato per il Sì alla riforma costituzionale – Art. 111', un'iniziativa civica e culturale che riunisce avvocati, studiosi, professionisti, imprenditori ed esponenti della società civile con l'obiettivo di accompagnare, in modo serio e documentato, il dibattito pubblico sul referendum confermativo sulla giustizia. La riforma - che introduce la separazione delle carriere, due Consigli superiori distinti e un'Alta Corte disciplinare indipendente - rappresenta, secondo i promotori, un passaggio atteso da anni per dare piena attuazione ai principi del giusto processo sanciti dall'articolo 111 della Costituzione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giustizia: a Milano il Comitato per il Sì, 'riforma rafforza indipendenza magistratura'

Al palazzo di Giustizia di Milano una mostra in memoria delle vittime di violenza. Il papà del ragazzino dei girasoli: "va mantenuta l'onda di luce contro il buio" #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Al palazzo di Giustizia di Milano una mostra in memoria delle vittime di violenza. Il papà del ragazzino dei girasoli: "va mantenuta l'onda di luce contro il buio" #ANSA Vai su X

Giustizia: Comitato per il No, 'politica vuol mettere mani su magistratura' - il Comitato per il No di Milano ha dato il via alla sua campagna referend ... Da lanuovasardegna.it

Giustizia: a Milano il Comitato per il Sì, 'riforma rafforza indipendenza magistratura' - È stato costituito, a Milano, il 'Comitato per il Sì alla riforma costituzionale – Art. Riporta lanuovasardegna.it