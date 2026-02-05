Comitato ordine pubblico adotta direttive ministeriali per garantire sicurezza nelle scuole

Il Comitato ordine pubblico ha deciso di adottare nuove direttive ministeriali per aumentare la sicurezza negli istituti scolastici. Le scuole si preparano a mettere in atto misure più stringenti, con l’obiettivo di garantire ambienti più protetti per studenti e insegnanti. La decisione arriva dopo alcune polemiche e richieste di intervento, e ora si attende che le nuove regole vengano applicate rapidamente.

Nel cuore dell’ambiente scolastico, dove ogni giorno si costruiscono futuro e futuro si costruisce, una nuova mossa strategica è stata presa per rafforzare la sicurezza nelle scuole. Oggi, alle ore 10.30, nel salone della Prefettura di Catanzaro, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica – convocato dal Prefetto Castrese De Rosa in collaborazione con il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Loredana Giannicola – ha discusso l’attuazione delle direttive ministeriali in materia di sicurezza scolastica. La riunione, durata circa due ore, ha visto l’adesione a un modello di intervento coordinato tra diversi istituti, per fronteggiare con efficacia fenomeni di violenza, spaccio e comportamenti estremi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, ha presieduto oggi a Caivano il Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, riunendosi presso la sede del Comune.

