Sicurezza a Chianciano Terme Comitato dell’ordine pubblico parlano prefetto e sindaca
Lunedì alle 12.15, nella sala del consiglio comunale di Chianciano Terme, si terrà una conferenza stampa al termine del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, convocato dalla prefettura di Siena. All’incontro parteciperanno il prefetto e la sindaca del comune, per discutere delle misure adottate per garantire la sicurezza nella località.
Si terrà lunedì, alle 12.15, nella sala del consiglio comunale, la conferenza stampa convocata al termine del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, riunito dalla prefettura di Siena a Chianciano Terme. All’incontro con la stampa interverranno il Valerio Massimo Romeo, prefetto di Siena, e Grazia Torelli, sindaca del Comune di Chianciano Terme. Entrambi illustreranno i principali temi affrontati dal Comitato, soffermandosi sul quadro generale della sicurezza a livello provinciale e sulle specificità locali, nonché sul ruolo della collaborazione istituzionale nel garantire risposte efficaci e tempestive alle esigenze della comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
