Questa sera, alle 18,15, una coppia è stata presa di mira nel parcheggio tra via Baracca e via Fratelli Bandiera. Un gruppo di cinque ragazzi stranieri, accompagnati da tre cani di grossa taglia senza guinzaglio né museruola, li ha aggrediti all’improvviso. La scena ha creato sconcerto tra i residenti, che ora chiedono interventi più decisi per mettere fine a questa escalation di violenza.

Sono le 18,15 quando nel parcheggio tra via Baracca e via Fratelli Bandiera una coppia viene aggredita da un gruppo di cinque ragazzi stranieri con tre cani di grossa taglia al seguito, senza guinzaglio né museruola. Probabilmente volevano portar via loro la moto. Il gruppo ha iniziato ad attaccare briga: a quel punto il padre del ragazzo ha comunicato che avrebbe chiamato i carabinieri se non avessero smesso. Per risposta, si sono beccati prima una minaccia di morte e poi un’aggressione. I malviventi hanno infatti aizzato uno dei cani contro le due vittime, che sono state morse, e poi hanno tirato fuori un coltello, ferendo il giovane a una mano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Comitato di quartiere: "Siamo ostaggi delle gang"

