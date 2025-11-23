Napoli imbattuto da un anno al Maradona c’è un precedente che non tutti ricordano | i record in Serie A

Con diciassette risultati utili consecutivi tra le mura del Diego Armando Maradona, il Napoli è la squadra con più risultati utili in casa tra i top campionati europei dal 2024. Dato chiama il 2021: diciotto gare senza ko, record che gli azzurri proveranno ad eguagliare. Nessuno come il Napoli in casa: i numeri confrontati. Il primato europeo casalingo, con 17 risultati utili consecutivi, non è casuale: mister Conte ha trasformato il Maradona in un fortino, e gli azzurri sembrano avere sempre un passo in più tra le proprie mura. Risale al biennio della pandemia, tra gennaio e novembre del 2021, l’ultima volta che gli azzurri fecero addirittura di meglio: diciotto incontri in casa senza sconfitte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

