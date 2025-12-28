Furto nella notte in un bar pasticceria di Porto Empedocle. Un ladro ha forzato la saracinesca del locale, scassinato il registratore di cassa e portato via circa duemila euro in contanti, tra monete e banconote.La scoperta è stata fatta dal titolare al momento dell’apertura, che ha subito. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Furto notturno in un bar pasticceria, ladro solitario porta via duemila euro

