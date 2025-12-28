Furto notturno in un bar pasticceria ladro solitario porta via duemila euro
Furto nella notte in un bar pasticceria di Porto Empedocle. Un ladro ha forzato la saracinesca del locale, scassinato il registratore di cassa e portato via circa duemila euro in contanti, tra monete e banconote.La scoperta è stata fatta dal titolare al momento dell’apertura, che ha subito. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Giugliano, assalto notturno al bar Marconi: la banda svaligia attività. Furto da 6mila euro
Leggi anche: Furto al bar Cristallo. “Il presunto ladro? Forse è un ex politico”
Furto notturno al bistrot St'Oliva: prende a martellate la vetrina, poi ruba 10 euro e due bottiglie.
Furto notturno in bar-tabaccheria a Reggiolo - I Carabinieri della Stazione di Novellara sono intervenuti questa mattina, 24 dicembre intorno alle ore 07:00, in Piazza Martiri a Reggiolo dove ignoti hanno compiuto un furto presso il bar- sassuolo2000.it
Chiuso bar-pasticceria a Caivano, locali sporchi e allaccio elettrico abusivo - Furto di energia elettrica per 100mila euro e laboratorio per i dolci in pessime condizioni igieniche oltre che privo di autorizzazioni. ansa.it
Dolci conservati tra la sporcizia e furto di energia elettrica: sospesa pasticceria a Caivano, arrestato il titolare - L'ispezione di carabinieri, Enel e Asl in una pasticceria di Caivano ha portato alla scoperta di carenze igieniche e di un allaccio abusivo alla rete elettrica ... fanpage.it
Furto notturno sulla Statale 18 a Santa Maria del Cedro: ignoti hanno sradicato e portato via lo sportello bancomat della Bcc Calabria Nord. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Scalea per risalire ai responsabili. https://www.infopinione - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.