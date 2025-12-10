Colpo notturno e bottino di 350 euro | ennesima spaccata al bar del centro

Notte di tensione a Trento, dove il Bar Ateneo nel centro della città è stato vittima di una rapina con spaccata. In pochi secondi, i malviventi hanno infranto il vetro e si sono impossessati di circa 350 euro, lasciando dietro di sé un senso di insicurezza e rapidità. Un episodio che si aggiunge alla serie di furti che interessano la zona universitaria.

In via Zanella a Trento, il silenzio della notte è stato spezzato di colpo. Una manciata di secondi, il vetro infranto, la fuga rapida nel buio: è la dinamica asciutta e brutale della spaccata che ha colpito il Bar Ateneo, uno dei punti di riferimento della zona universitaria di Trento.La. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

