Questa settimana, Colpa dei Sensi cambia giorno e si sposta al martedì. La decisione di programmare la soap in un nuovo slot ha sorpreso i fan, mentre gli attori Gabriel Garko e Anna Safroncik si trovano a dover adattarsi a questa novità. La messa in onda si svolgerà in un giorno diverso dal solito, creando qualche incertezza tra gli spettatori.

Nuovo cambiamento nell’urticante programmazione delle soap di Canale 5, ma stavolta a farne le spese sono Gabriel Garko e Anna Safroncik. Contrariamente a quanto previsto, la seconda puntata di Colpa dei Sensi non andrà in onda domani sera, venerdì 6 febbraio, e lascerà spazio all’ennesimo prime time di Io Sono Farah. Come si evince dai promo già in rotazione, Colpa dei Sensi è attualmente programmata per martedì 10 febbraio, giorno in cui sarebbe dovuta andare in onda la dizi Io Sono Farah. Una scelta che permette alla produzione con Garko e Safroncik di evitare la Cerimonia d’Apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, prevista proprio domani, su Rai 1, dalle 19. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Colpa dei Sensi si sposta al martedì

Approfondimenti su Colpa dei Sensi

Da questa sera su Canale 5 va in onda “Colpa dei sensi”, la nuova serie diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo.

Questa sera su Canale 5 parte la nuova miniserie con Gabriel Garko e Anna Safroncik.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

No más secretos SAM lo dice en voz alta Fanfic FreenBecky | Cap 38-39 Sombras Buscando en la Noche

Ultime notizie su Colpa dei Sensi

Argomenti discussi: Colpa dei sensi: il promo; ‘Colpa dei Sensi’, la fiction su Canale 5: Porto San Giorgio e Fermo vanno in tv; Colpa dei Sensi, il cast della fiction con Gabriel Garko e Anna Safroncik. FOTO; Una storia d’amore e di vendetta: stasera in tv inizia Colpa dei sensi con Gabriel Garko e Anna Safroncik.

Colpa dei sensi, la serie da stasera in tv: trama, cast, quante puntate sonoColpa dei sensi è composta da 6 episodi, distribuiti in 3 prime serate su Canale 5: Prima puntata: venerdì 30 gennaio 2026 Seconda puntata: venerdì 6 febbraio 2026 Terza e ultima puntata: venerdì 13 ... today.it

Colpa dei sensi, anticipazioni seconda puntata 6 febbraio: Laura ha un malore, Davide indaga sulla morte della madreLe anticipazioni della seconda puntata di Colpa dei sensi, in onda venerdì 6 febbraio alle ore 21:20 su Rai1. Nella fiction con Gabriel Garko e Anna Safroncik, Davide indaga sull’amante di sua madre. fanpage.it

, `, ... #ColpaDeiSensi, dopodomani, venerdì 6, la 2ª avvincente puntata su #Canale5 e #MediasetInfinity. Vi aspettiamo con #GiorgiaWurth e #FrancescoVen facebook

Garko e Safroncik tra passione e crime in «Colpa dei sensi»: tutto sulla nuova fiction da stasera su Canale 5 x.com