Domenica scorsa, al terminal container di Ravenna, è approdata la nave Evergreen ’Ever Chart’ di Evergreen Marine Corporation, compagnia taiwanese. Si tratta della prima nave Evergreen a operare alla Tcr, segnando un rafforzamento dei collegamenti marittimi. Questo servizio, realizzato in collaborazione con i principali carrier globali One ed Evergreen, contribuisce a potenziare le connessioni internazionali e a sostenere lo sviluppo del porto di Ravenna.

Domenica scorsa Tcr (terminal container Ravenna) ha accolto nelle proprie banchine la nave ’Ever Chart’ della compagnia di navigazione taiwanese Evergreen Marine Corporation, un servizio che vede in partnership due dei più importanti global carrier, One ed Evergreen. Un avvio di collaborazione e un accordo (Evergreen operava già a Ravenna ma in altro terminal) molto importante per Tcr ed il gruppo Sapir: "Rappresenta un ulteriore e significativo potenziamento dei collegamenti intramed (Grecia, Cipro, Libano, Egitto) che consolida il ruolo di Tcr nella rete logistica del Mediterraneo orientale", ha sottolineato il presidente della società Giannantonio Mingozzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prima nave Evergreen alla Tcr: "Potenziamento dei collegamenti"

