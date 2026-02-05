Coldplay Couple' s Kristin Cabot Is Keynote Speaker at Crisis PR Conference

Kristin Cabot -- one half of the couple who went viral on social media this summer when they were caught getting cozy at a Coldplay concert -- is the keynote speaker at a crisis PR conference in D.C.. where tickets are going for $875. The former "chief people officer" for Astronomer will share the stage with PR pro Dini von Mueffling for a 30-minute discussion titled "Kristin Cabot: Taking Back the Narrative." It's part of PRWeek's Crisis Comms Conference and tickets to the April event range from $750 to $875. with 14 other speakers scheduled to grab the mic. Kristin has a recent crisis PR experience to lean on.

