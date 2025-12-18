Decisione sbagliata | Kristin Cabot della Kiss cam al concerto dei Coldplay rompe il silenzio

Dopo mesi dal famoso episodio della kiss cam al concerto dei Coldplay, Kristin Cabot rompe il silenzio, rievocando l’incidente che ha fatto discutere e diviso l’opinione pubblica. Un momento che ha catturato l’attenzione di milioni di spettatori e che ora torna sotto i riflettori, rivelando i retroscena di quella decisione che molti hanno definito una scelta sbagliata.

© Ilgiornale.it - "Decisione sbagliata": Kristin Cabot della Kiss cam al concerto dei Coldplay rompe il silenzio Sono passati alcuni mesi dal clamore mediatico suscitato dagli amanti più famosi del mondo beccati dalla kiss cam al concerto dei Coldplay. Dopo quel video virale di 16 secondi che ha fatto perdere loro anche il lavoro, a rompere il silenzio è stata Kristin Cabot, la 53enne beccata in atteggiamenti intimi con Andy Byron, amministratore delegato dell'azienda dove lavorava anche lei. La confessione di Kristin. " Ho preso una decisione sbagliata, ho fatto un paio di cene di gala, ho ballato e mi sono comportata in modo inappropriato con il mio capo", ha spiegato in esclusiva al New York Times raccontando le conseguenze di quei pochissimi secondi in cui sono apparsi sui maxischermi ma soprattutto diventati virali in Rete. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Leggi anche: Andy Byron (l’uomo immortalato dalla kiss cam dei Coldplay assieme alla collega Kristin Cabot) fotografato sorridente assieme a sua moglie Leggi anche: Scandalo kiss cam, "doppio tradimento, anche il marito di Kristin Cabot era al concerto dei Cold Play con un'altra donna" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. "Decisione sbagliata": Kristin Cabot della Kiss cam al concerto dei Coldplay rompe il silenzio - In un'intervista al New York Times, Kristin Cabot ripercorre con dolore le tappe che l'hanno resa famosa in tutto il mondo per l'abbraccio intimo al suo ex capo durante il concerto dei Coldplay: ecco ... ilgiornale.it

Amanti al concerto dei Coldplay, Kristin Cabot rompe il silenzio: «Avevamo bevuto tequila, da allora non trovo lavoro» - "Kiss cam" è stata inserita dalla Treccani nello speciale elenco delle parole dell'anno per il 2025. ilmattino.it

Kristin Cabot rompe il silenzio dopo il caso Coldplay: «Avevo bevuto e ho sbagliato a baciare il mio capo. Mi hanno minacciata di morte» - Dopo settimane di polemiche e speculazioni, Kristin Cabot ha deciso di raccontare la propria versione dei fatti. msn.com

Imam di Torino torna libero, perché è sbagliata la decisione della Corte d’Appello e perché riguarda la riforma della magistratura e la nostra sicurezza. - facebook.com facebook

La decisione dell’Italia di approvare la proposta di regolamento del Consiglio sul congelamento a oltranza dei beni russi in una cornice di legalità internazionale, fornendo così le garanzie finanziarie necessarie nella remota eventualità che un contenzioso po x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.