Kiss cam Coldplay parla Kristin Cabot | minacciata di morte dopo il video con il capo

Un momento di distrazione, qualche drink di troppo e una kiss cam puntata nel momento sbagliato. Quello che doveva essere un semplice concerto dei Coldplay si è trasformato in un incubo mediatico per Kristin Cabot, la donna finita al centro di uno degli scandali virali più discussi degli ultimi mesi. Ora, per la prima volta, Cabot ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la sua versione dei fatti, rivelando conseguenze che vanno ben oltre l’imbarazzo di quel video visto da milioni di persone. Era il 16 luglio quando Kristin Cabot e il suo capo, Andy Byron, si sono ritrovati immortalati dalla kiss cam durante un concerto della band britannica in Massachusetts. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Kiss cam Coldplay, parla Kristin Cabot: minacciata di morte dopo il video con il capo Leggi anche: Kiss cam al concerto dei Coldplay, parla Kristin Cabot: «Avevo bevuto, ho sbagliato». La fuga, gli insulti e le minacce dopo il tradimento Leggi anche: "Decisione sbagliata": Kristin Cabot della Kiss cam al concerto dei Coldplay rompe il silenzio Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Parla la donna della kiss cam al concerto dei Coldplay: Avevo bevuto; Al concerto dei Coldplay fu ripresa dalla kiss cam mentre baciava il suo amante, ora Kristin Cabot parla per la prima volta: «La gente ha deciso chi ero in base a un solo momento, in quanto donna ho ricevuto gli attacchi più forti»; Parla la donna della kiss cam dei Coldplay: “Fu una cattiva decisione, avevamo bevuto”; Kiss cam al concerto dei Coldplay, parla Kristin Cabot: «Avevo bevuto, ho sbagliato». La fuga, gli insulti e le minacce dopo il tradimento. KRISTIN CABOT Kiss cam dei Coldplay, parla Kristin Cabot: “Ho preso una decisione sbagliata, avevo bevuto” - Cabot racconta che quell’episodio l’ha trasformata in un meme e ha avuto conseguenze devastanti sulla sua vita professionale ... statoquotidiano.it

