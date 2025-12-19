Traffico di cocaina dal Sud America confiscato immobile in Bulgaria

Un'operazione internazionale ha portato al sequestro di un immobile in Bulgaria, collegato a traffici di cocaina proveniente dal Sud America. Le indagini hanno ricostruito un articolato sistema di gestione di ingenti quantità di droga, con coinvolgimenti italiani e stranieri. Un anconetano, condannato nel 2011 per traffico di sostanze stupefacenti, emerge come figura chiave in questa rete criminale, evidenziando la complessità e la pericolosità del fenomeno.

© Lanazione.it - Traffico di cocaina dal Sud America, confiscato immobile in Bulgaria Droga dal Sud America alle piazze di spaccio italiane. Cocaina in "ingenti quantità" "gestite", che secondo le risultanze investigative e le sentenze di condanna, avrebbe gestito un anconetano, condannato nel 2011 per traffico sostanze stupefacenti. Al quale la Procura generale di Perugia riconduce un immobile dal valore di 256mila euro, ora confiscato al termine di un’attività investigativa condotta in collaborazione con le autorità bulgare. Il procedimento trae origine da un’articolata indagine relativa a un traffico di cocaina proveniente dal Sud America e destinata alle province di Milano, Pesaro e Ancona. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Traffico di cocaina dei "due mondi" dal Sud America all'Europa: tra i 28 arrestati ci sono presunti membri del clan Barbaro Leggi anche: Da “Leo DiCaprio” a “Bud Spencer”: chi gestiva il traffico di cocaina dal Sud America a Milano Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. L’Europa è travolta dalla cocaina e la Svizzera non fa eccezione; Traffico di droga tra Sud America e Italia: confiscato immobile da oltre 256mila euro. Coinvolta anche la provincia di Pesaro-Urbino; Traffico di cocaina dal Sud America, confiscato immobile in Bulgaria; Traffico di cocaina dal Sud America alle Marche, confiscato immobile in Bulgaria. Traffico di cocaina dal Sud America, confiscato immobile in Bulgaria - Cocaina in "ingenti quantità" "gestite", che secondo le risultanze investigative ... lanazione.it

Traffico di cocaina dal Sud America: confiscato immobile in Bulgaria a un anconetano - ANCONA – Un immobile del valore di oltre 256mila euro è stato confiscato a Sofia nell’ambito di un procedimento coordinato dalla Procura Generale di Perugia, guidata da Sergio Sottani, grazie a una co ... veratv.it

Traffico di cocaina dal Sud America alle Marche, confiscato immobile in Bulgaria - Confiscati beni per oltre 256mila euro nell'ambito di un procedimento coordinato dalla Procura Generale di Perugia, guidata da Sergio Sottani, che ha portato a termine una complessa attività di cooper ... ansa.it

Le notizie di oggi su MaremmaOggi Ecco i 5 fatti principali della giornata in Maremma: Criptofonini e auto clonate per il traffico di cocaina: l’indagine della finanza https://www.maremmaoggi.net/criptofonini-e-auto-clonate-per-il-traffico-di-cocaina-lindagine - facebook.com facebook

Traffico di cocaina dal Sud America alle Marche, confiscato immobile in Bulgaria. Attività coordinata dalla Procura di Perugia, beni riconducibili ad un anconetano #ANSA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.